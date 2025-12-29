TOUTE L’ACTUALITÉ
La route du littoral va être basculée à cause de la pluie et d'un éboulement

  • Publié le 29 décembre 2025 à 08:53
  • Actualisé le 29 décembre 2025 à 09:26
route du littoral

La route du littoral va être basculée à cause de la pluie et d'un éboulement, annonce la direction régionale des routes ce lundi matin 29 décembre 2025. La circulation se fera sur les voies de la chaussée côté mer entre la Grande Chaloupe et La Possession. La plus grande prudence est recommandée dans le secteur (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Moitié la route
59 minutes

Merci encore a celui qui n'a pas fini la route pour faire plaisir aux transporteur.
Et qui a tué le tram train

