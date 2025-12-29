La route du littoral va être basculée à cause de la pluie et d'un éboulement, annonce la direction régionale des routes ce lundi matin 29 décembre 2025. La circulation se fera sur les voies de la chaussée côté mer entre la Grande Chaloupe et La Possession. La plus grande prudence est recommandée dans le secteur (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)
FORTES PLUIES Accident sur la route de la Jamaïque, voie de gauche neutralisée vers le nord
Merci encore a celui qui n'a pas fini la route pour faire plaisir aux transporteur.
Et qui a tué le tram train