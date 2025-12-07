Météo : matin ensoleillé et après-midi nuageuse dans les Hauts

Ce lundi 8 décembre 2025, Matante Rosina a le sourire tranche papaye ce matin en ouvrant la case N°8 de son calendrier de l'avent péi. Elle découvre une tablette de chocolat péi goût combava. En croquant un petit carré, sa marmite de riz lui dévoile la météo de la journée. Un matin lumineux avec un soleil qui chauffe bien et une après-midi qui a tendance à s'assombrir surtout dans les Hauts. Et vous, c'était quoi dans votre calendrier de l'Avent ce matin? (photo www.imazpress.com)