Météo : un ciel encore bien chargé

Ce mercredi 17 décembre 2025, Matante Rosina ouvre une nouvelle case de son calendrier de l’avent et tombe sur une belle part de gâteau tison. Un vrai réconfort, car en levant les yeux, elle voit un temps bien maussade sur une grande partie de l’île. Seules les côtes de l’ouest et du sud profitent de jolies éclaircies. Ailleurs, le ciel reste bien nuageux, surtout dans l’est où des pluies sont fréquentes. En fin de matinée, le soleil revient par moments sur la côte au vent, tandis que quelques averses glissent vers l’ouest. Le vent souffle encore fort, notamment dans les hauts, le nord et le sud. Une journée à apprécier tranquillement, comme la part de gâteau tison de Matante Rosina… bien à l’abri. (Photo sly/www.imazpress.com)