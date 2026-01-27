Météo : un temps mitigé et une chaleur bien présente

Matante Rosina nous annonce un temps qui ne change pas beaucoup pour ce mercredi 28 janvier 2026. Le matin est agréable, avec un ciel plutôt clément pour démarrer la journée. Mais attention, dans l’après-midi, les nuages reviennent à la charge et donnent de bonnes averses, notamment dans l’intérieur de l’île. Le risque orageux est toujours là, alors mieux vaut garder un œil sur le ciel. La chaleur reste bien présente et le vent d’Est-Nord-Est se renforce en fin de journée et dans la nuit. Bonne nouvelle côté mer : la houle australe s’amortit, et les conditions s’améliorent progressivement autour de l’île. (Photo rb/www.imazpress.com)