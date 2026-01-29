TOUTE L’ACTUALITÉ
Météo : douceur au réveil et nuages dans les hauts

  • Publié le 30 janvier 2026 à 01:30
  • Actualisé le 30 janvier 2026 à 09:24
Matante Rosina se réveille avec le soleil, ce vendredi 28 janvier 2026. La matinée est plutôt agréable sur l’île, sous un ciel largement lumineux. Mais l’après-midi, les nuages reprennent leurs habitudes et s’installent surtout dans les hauts, où quelques averses modérées viennent rafraîchir l’ambiance. Le vent se fait discret et s’oriente à l’Est-Sud-Est à l’approche du week-end. Côté températures et mer, pas de surprise : on reste sur les mêmes conditions que la veille. Un vendredi sans excès, parfait pour finir la semaine en douceur. (Photo www.imazpress.com)

