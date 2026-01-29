Météo : douceur au réveil et nuages dans les hauts

Matante Rosina se réveille avec le soleil, ce vendredi 28 janvier 2026. La matinée est plutôt agréable sur l’île, sous un ciel largement lumineux. Mais l’après-midi, les nuages reprennent leurs habitudes et s’installent surtout dans les hauts, où quelques averses modérées viennent rafraîchir l’ambiance. Le vent se fait discret et s’oriente à l’Est-Sud-Est à l’approche du week-end. Côté températures et mer, pas de surprise : on reste sur les mêmes conditions que la veille. Un vendredi sans excès, parfait pour finir la semaine en douceur. (Photo www.imazpress.com)