Météo : un temps plutôt sage… mais Matante Rosina reste vigilante

Ce jeudi 29 janvier 2026, Matante Rosina garde un œil sur le ciel et l’autre sur l’horizon. Une zone dépressionnaire passe bien au nord de La Réunion, laissant à l’île un temps globalement calme. Le matin s’annonce passagèrement nuageux, avant que quelques averses ne viennent arroser les reliefs l’après-midi, surtout du côté du Sud-Ouest. Rien d’alarmant pour autant, même si une dégradation plus franche ne peut pas être totalement écartée. Les températures ne bougent pas vraiment, le vent de Nord-Est souffle tranquillement sans excès, et la mer reste peu agitée à agitée avec une petite houle de nord autour d’un mètre. (Photo rb/www.imazpress.com)