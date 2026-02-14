Météo : un réveil ensoleillé avant le retour des nuages

Matante Rosina termine le week-end avec une note lumineuse. Ce dimanche 15 février 2026, le soleil brille sur toute l’île au petit matin, avec des températures de saison, ni trop chaudes ni trop fraîches : juste comme il faut. Dans l’après-midi, les nuages reprennent doucement leurs habitudes dans l’Ouest et les hauteurs, apportant quelques averses ici et là. L’alizé d’Est continue de souffler sur les côtes Nord, avec des rafales pouvant atteindre 45 km/h. Une fin de week-end équilibrée, entre lumière et fraîcheur passagère. Matante Rosina range sa boule de cristal après un week-end agréable, fait de soleil, de nuages… et peut-être d’un peu d’amour dans l’air. (Photo rb/www.imazpress.com)