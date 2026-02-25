Météo : un jeudi en demi-teinte

Ce jeudi 25 février, Matante Rosina nous dit de faire attention aux averses sur le sud littoral au lever du jour. Ailleurs, le soleil fait une belle prestation matinale. L'après-midi, des nuages sur le relief avec quelques averses sur les pentes nord et est. Côté ouest et sud, de belles éclaircies sur le littoral. Dans les bas, il fait chaud les températures ne bougent pas. Pour la mer, le vent sud prend les plages l'après-midi, elle sera donc peu agitée, et dans l'est, une houle d'alizé de 1m50. (photo Sly/www.imazpress.com)