Météo : alternance de soleil et de pluie

Ce mardi 24 février 2026 matin, en étendant son linge, Matante Rosina voit que le soleil est bien là. Les draps sèchent vite et la matinée s'annonce agréable, avec de belles périodes ensoleillées. Mais en regardant les nuages arriver doucement derrière les montagnes, elle comprend que l'après-midi sera un peu plus humide. Quelques pluies sont attendues, mais elles devraient rester modérées. Pas d'orage cette fois-ci. Et en regardant au loin vers l'océan, elle voit que les vagues ne sont pas très fortes. (Photo rb/www.imazpress.com)