Météo : soleil le matin, fortes pluies l'après-midi

Ce dimanche 22 février 2026, Matante Rosina ouvre ses volets et voit un beau soleil. Elle en profite pour étendre son linge et savourer son café. Mais en voyant les nuages arriver vers les montagnes, elle comprend que le temps va changer. Dans l'après-midi, ça gronde : de fortes pluies sont attendues et on peu entendre le tonnerre. Par endroits, la pluie peut tomber fort, comme si le ciel vidait un seau d'eau. Les températures restent normales pour la saison. Le vent souffle doucement vers Le Port et Saint-Philippe. La mer reste plutôt calme. (Photo rb/www.imazpress.com)