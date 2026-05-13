Météo : un jeudi calme

Pour ce jeudi 14 mai 2026, le réveil se fait sous un grand ciel lumineux sur toute l'île nous annonce Matante Rosina. La journée bascule doucement en cours de matinée avec les nuages qui gagnent du terrain dans les pentes, dans les hauts la vue reste dégagée. Dans les cirques et sur les plaines, le soleil alterne avec les nuages (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)