Météo : vendredi plutôt agréable

Pour ce vendredi 10 avril 2026, Matante Rosina voit une bande nuageuse s'approcher au sud de l'île, qui viendra progressivement recouvrir celui-ci au fil de la journée. L'île reste dans une masse d'air relativement sèche, ce qui promet une journée globalement agréable. Une ou deux faibles averses dans les hauts en fin d'après-midi. Les côtes nord et ouest profitent quant à elles d'un beau soleil pour la majeure partie de la journée. (photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)