Météo : mardi venteux et nuageux

Pour ce mardi 12 mai 2026, Matante Rosina nous annonce qu'un alizé d'est-sud-est campe fermement sur l'île, cette masse d'air donne une journée en demi-teinte. Le soleil se bat avec les nuages tout au long de la journée. Les secteurs bien exposés au vent seront plus chanceux avec un beau soleil. Dans les hauteurs, le ciel se charge au fil des heures avec quelques petites précipitations. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)