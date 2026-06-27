À retenir ce soir : rappel de bouchons, violences urbaines, Melvine Malard, collecte de déchet et trafic d'enfants

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 27 juin 2026 : - Risque de salmonelle : rappel de bouchons vendus à Saint-Pierre - Saint-André : plusieurs personnes interpellées après des violences urbaines à Fayard - Joueuse de l’équipe de France, la Réunionnaise Melvine Malard a épousé Justine - [Photos-Vidéos] Sainte-Marie : plus d'une cinquantaine de bénévoles mobilisés pour nettoyer le littoral - Enquête ouverte après des signalements sur des soupçons de trafic d'enfants sur Vinted

Le site Rappel Conso procède au rappel de bouchons de la marque "La Grignotte", en vente directe à Saint-Pierre. Ces produits alimentaires sont rappelés pour risque de salmonelle. Le site invite à ne plus consommer le produit et le rapporter en point de vente jusqu'au 9 juillet 2026.

Dans la nuit de ce vendredi 26 au samedi 27 juin 2026, des violences urbaines ont éclaté dans le quartier Fayard à Saint-André. Selon nos informations, la Brigade anticriminalité (BAC T) est intervenue. Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

Après six ans de relation, la joueuse de l’équipe de France et Réunionnaise Melvine Malard a épousé sa compagne Justine ce vendredi 26 juin 2026, lors d’une cérémonie intimiste dans le sud de la France.

(Actualisé) Ce samedi 27 juin 2026, la ville de Sainte-Marie, en partenariat avec la Cinor et Project Rescue Océan ont procédé au nettoyage du littoral de la commune du nord-est. Une propreté qui passe par la sensibilisation de la population et surtout les plus jeunes. Au total, à l'issue de la journée, 600 kilos de déchets ont été collectés par 80 bénévoles présents. Au moins 80% des déchets ramassés sont des bouteilles en plastique.

Une enquête préliminaire a été ouverte et confiée à l'Office des mineurs (Ofmin) pour "vérifier" des signalements en lien avec des soupçons de trafic d'enfants sur la plateforme Vinted, a indiqué le parquet de Nanterre à l'AFP vendredi soir.