Saint-Benoît : interdiction d’accès au littoral jusqu’à nouvel ordre

Météo-France a placé les côtes nord-ouest, nord et est de La Réunion en vigilance orange vagues-submersion. Cette vigilance devient rouge à compter de ce jeudi à 18 heures. Le littoral de Saint-Benoît, particulièrement exposé aux fortes houles, est directement concerné par cette alerte (Photo : sly/www.imazpress.com)

En réponse à cette situation, la municipalité de Saint-Benoît a pris un arrêté municipal interdisant toute circulation sur l’ensemble du littoral bénédictin, avec prise d’effet immédiate.

Face aux risques accrus de submersion, il est impératif de respecter les consignes de sécurité et de ne pas s’approcher du littoral. En cas de nécessité rejoignez le centre d’hébergement le plus proche de chez vous :

• Gymnase de Bras-Fusil (rue des Alpinias)

• Gymnase Marc Minatchy (chemin Morange, Sainte-Anne)

La ville de Saint-Benoît appelle les Bénédictines et Bénédictins à faire preuve de la plus grande prudence, à respecter les consignes et suivre l’évolution de la situation via les médias officiels.