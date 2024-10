Ce samedi 5 octobre 2024, chez Matante Rosina, le ciel est à peu près dégagé dans l'est le matin. En revanche, dans le sud et le sud-est de l'île, le temps est beaucoup plus humide. Au fur et à mesure, la pluie s'estompe dans le sud pour laisser place à un ciel plus dégagé. Dans l'après-midi, quelques gouttes peuvent se faire sentir dans l'ouest et le nord de l'île. Le vent est toujours aussi fort et peut atteindre en rafales les 75 km/h. (photo rb/www.imazpress.com)