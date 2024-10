Matante Rosina garde son parapluie pas trop loin ce vendredi 4 octobre 2024. En effet, même si le matin est ensoleillé, cela ne risque pas de durer. Le sud sera le plus concerné par de bonnes averses. Le nord résiste avec de belles éclaircies. Ailleurs, les nuages s'installent. Côté température, le mercure baisse à cause du soleil qui est Le plus souvent caché par les nuages. (Photo sly - Imaz Press)