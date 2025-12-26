Vigilance fortes pluies et orages à partir de 22h pour le nord et l'est de l'île

Le temps devient plus humide dans la nuit, Météo France place le nord-est de La Réunion en vigilance jaune fortes pluies et orages, dès 22h ce vendredi 26 décembre 2025. Une vigilance qui devrait prendre fin ce samedi 27 décembre 2025 à 7h du matin. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Dans son dernier bulletin météo France annonce : "Les régions Nord et Est sont sous la menace d'averses venues de la mer, ce temps humide devrait persister toute la nuit avec des séquences pluvieuse. Parfois marquées sur le front de mer. Peu ou pas de pluie dans l'Ouest et le sud, sauf peut-être sur la route du littoral."

- Pour se protéger -

Se tenir informé auprès des autorités.

Éviter de pratiquer des activités nautiques.

Éviter d’entreprendre un sport ou un loisir de pleine nature.

Prévoir des moyens d’éclairage de secours et je fais une réserve d’eau potable.

S’éloigner des arbres et des cours d’eau.