Vigilance fortes pluies et orages : plusieurs radiers submergés dans l'ouest

Sur les communes de Trois Bassins et Saint Paul, trois radiers sont submergés : la ravine Trois Bassins sur la RD3, ravine Saint-Gilles sur la RD3 également, ainsi que la Ravine Bernica sur la RD4. Le Conseil Départemental informe que suite aux dernières intempéries ces radiers ne sont plus accessibles, il ne faut surtout pas essayer de passer. (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

La préfecture de La Réunion partage les règles à suivre afin d'éviter de se mettre en danger :

Je m’éloigne des cours d’eau et des points bas

Je ne tente jamais de franchir, à pied ou en voiture, les ravines et les rivières en crue, ou qui peuvent l'être soudainement, ainsi que les radiers submergés

Je ne me déplace qu’en cas de nécessité

Je fais attention à l'eau du robinet : elle peut rester impropre à la consommation au moins 48h après l'arrêt des pluies.

Je me tiens informé auprès des autorités

J’évite de pratiquer des activités nautiques

J’évite d’entreprendre un sport ou un loisir de pleine nature

Je prévois des moyens d’éclairage de secours et je fais une réserve d’eau potable

Je m’éloigne des arbres et des cours d’eau

