Municipales 2026 : à Petite-Île, Serge Hoareau réélu dès le premier tour

Dans la commune de Petite-Île, le maire sortant Serge Hoareau remporte la mairie dès le premier tour, avec 79,36% des suffrages exprimés, face à Lorraine Nativel (13,71%) et Harold Fontaine (6,93%). Les élections municipales ont lieu ce dimanche 15 et ce dimanche 22 mars 2026. (Photo d'illustration Stéphane Laï-Yu/www.imazpress.com)

- Résultats du 1er tour -

- Commune de Petite-Île -

En 2020, Serge Hoareau a remporté les élections à Petite-Île avec 84,23 % des votes face à Jean-Hugues Michel Suzanne.

Le taux d'abstention au 1er tour était de 44,62 %.

- Nombre d'habitants au 1er janvier 2023 : 11.447

- Nombre d'électeurs inscrits au 26 février 2026 : 13.067