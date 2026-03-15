Municipales 2026 : à Saint-André, quatre candidats en lice pour le second tour

Actualisé le 15 mars 2026 à 23:07

Publié le 15 mars 2026 à 23:01

Dans la commune de Saint-André, 8 personnes étaient officiellement candidat.es pour briguer le fauteuil de maire. Ce dimanche 15 mars 2026, Joé Bedier arrive en tête avec 30,02%. Au second tour, le maire sortant sera face aux frères Laurent Virapoullé (21,71%) et Jean-Marie Virapoullé (20,80%), ainsi que Eric Fruteau (16,49%). (Photo Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

- Résultats du 1er tour -

- Commune de Saint-André -

En 2020, Joé Bédier a remporté les élections à Saint-André avec 52,16 % des votes face à Jean-Marie Virapoullé.

Le taux d'abstention au 1er tour était de 51,94 %.

Le taux d'absention au second tour de 45,16 %.

- Nombre d'habitants au 1er janvier 2023 : 58.885 (Insee)

- Nombre d'électeurs inscrits au 26 février 2026 : 42.890