Municipales 2026 : à Sainte-Rose, Michel Vergoz conserve son siège

Dans la commune de Sainte-Rose, Michel Vergoz est réélu dès le premier tour pour ces élections municipales 2026, avec 58,27% des suffrages exprimés. Quatre candidats étaient officiellement en lice. Le maire sortant a battu Jean-Sully Hoarau, Jean Ramassamy et William Courtois. Les élections municipales ont lieu ce dimanche 15. Il n'y aura donc pas de second tour ce ce dimanche 22 mars 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

- Résultats du 1er tour -

- Commune de Sainte-Rose -

En 2020, Michel Vergoz a remporté les élections à Sainte-Rose avec 48,03 % des votes face à Bruno Mamindy Pajany et Sully Hoarau.

Le taux d'abstention au 1er tour était de 18,77 %.

Le taux d'absention au second tour de 11,39 %.

- Nombre d'habitants au 1er janvier 2023 : 6.557 (Insee)

- Nombre d'électeurs inscrits au 26 février 2026 : 5.794