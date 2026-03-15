Municipales 2026 : Jeannick Atchapa, réélu maire de Bras-Panon au premier tour

Dans la commune de Bras-Panon, Jeannick Atchapa, maire sortant, a été réélu maire de Bras-Panon au premier tour avec 69,15% des suffrages exprimés. Arrive derrière lui, Patricia Profil avec 24,15% des votes. Trois personnes étaient candidats.es pour briguer le fauteuil de maire. Les élections municipales ont lieu ce dimanche 15. Il n'y aura donc pas de second tour ce ce dimanche 22 mars 2026 (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

- Résultats du 1er tour -

- Commune de Bras-Panon -

En 2020, Jeannick Atchapa a remporté les élections à Bras-Panon avec 39,11 % des votes face au maire sortant Daniel Gonthier et Jean-Hugues Ratenon.

Le taux d'abstention au 1er tour était de 40 %.

Le taux d'absention au second tour de 33,42 %.

- Nombre d'habitants au 1er janvier 2023 : 13.012 (Insee)

- Nombre d'électeurs inscrits au 26 février 2026 : 10.990