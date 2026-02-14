Municipales 2026 : Patrice Selly dévoile un programme pour Saint-Benoît

Actualisé le 14 février 2026 à 21:55

Publié le 14 février 2026 à 10:33

Ce vendredi 13 février 2026, il a présenté son programme face à ses militant : Patrice Selly dit vouloir faire de Saint-Benoît "une ville dynamique, solidaire et attractive, où l’économie crée de l’emploi et où le social protège réellement."(Photo : sly/www.imazpress.com)

Face au chômage et à la fragilisation du tissu économique local, Patrice Selly propose un cap assumé : soutenir l’économie de proximité, faciliter l’entrepreneuriat et redonner vie au centre-ville.

Les mesures phares :

Soutien renforcé aux circuits courts et aux commerces de proximité (braderie commerciale, marché de nuit, marché du terroir, marché paysan, marché de Noël)

Création de nouveaux rendez-vous économiques populaires (marché aux fleurs, marché de créateurs, animations régulières du front de mer)

Création d’un espace dédié à l’entrepreneuriat, en lien avec le Village connecté

Renforcement et généralisation de la bourse à la création d’entreprise de la CIREST

Déploiement des éco-box dans tous les quartiers

Développement des zones d’activités économiques de Rivière des Roches, Beauvallon et Beaulieu

Plan de redynamisation du centre-ville (stationnement, espaces publics, signalétique, concertation sur les loyers commerciaux)

Lancement d’une application mobile municipale gratuite pour rendre l’information économique accessible à tous

Entreprendre à Saint-Benoît doit devenir simple, accompagné et possible pour tous.

- Un social de proximité, concret et protecteur -

Pour Patrice Selly, le social n’est pas un discours : c’est une réponse directe aux difficultés quotidiennes des familles.

Les engagements forts :

Baisse progressive de la taxe foncière de 2 % d’ici 2032

Soutien au pouvoir d’achat des familles (prise en charge des effets scolaires, extension de l’uniforme scolaire)

Mise en place d’un CCAS mobile, au plus près des quartiers

Création d’un taxi social pour lutter contre l’isolement

Engagement dans le dispositif Ville Amie des Aînés

Construction de 1 500 logements entre 2026 et 2028 dont 1 000 en location-accession

Logements d’urgence pour les femmes victimes de violences

Création de 500 jobs étudiants

Renforcement de la prévention santé et soutien aux structures médicales

À Saint-Benoît, personne ne doit rester seul face aux difficultés.

- Les autres mesures de son programme : moderniser la ville et renforcer l’attractivité du territoire -

Le programme s’inscrit dans une vision globale du territoire :

Développement d’un tourisme structuré et respectueux (valorisation des sites emblématiques, parcours patrimoniaux via QR codes)

Augmentation des kiosques à pique-nique et création de toilettes publiques.

Développement de nouvelles capacités d’accueil (hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, locations saisonnières)

Amélioration du cadre de vie et de la propreté.

Soutien renforcé à la jeunesse, à la vie étudiante, sportive et culturelle : une ville attractive est une ville qui donne envie d’y vivre, d’y travailler et d’y rester.

À travers ce programme, Patrice Selly affirme une ambition forte : faire de Saint-Benoît une ville dynamique, solidaire et attractive, où l’économie crée de l’emploi et où le social protège réellement.

