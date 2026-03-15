Municipales 2026 : Patrick Lebreton réélu au premier tour à Saint-Joseph avec 78% des voix

Dans la commune de Saint-Joseph, Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph, a été réélu au premier tour dans la commune de Saint-Joseph. Il a été élu avec 78% des voix face à Jeannot Lebon (22% des votes). Les élections municipales ont lieu ce dimanche 15. Il n'y aura donc pas de second tour ce ce dimanche 22 mars 2026 (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

- Résultats du 1er tour -

- Commune de Saint-Joseph -

En 2020, Patrick Lebreton a remporté les élections à Saint-Joseph avec 65,77 % des votes face à Louis Jeannot Lebon et Alain Guezello.

Le taux d'abstention au 1er tour était de 40,21 %.

- Nombre d'habitants au 1er janvier 2023 : 39.207 (Insee)

- Nombre d'électeurs inscrits au 26 février 2026 : 32.635