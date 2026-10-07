Municipales à Saint-André : Laurent Virapoullé saisit le Conseil d'État et réclame l'inéligibilité de Joé Bédier

Ce mercredi 7 octobre 2026, l'opposant au maire de Saint-André, Laurent Virapoullé, annonce saisir le Conseil d'État concernant les élections municipales. Le jeudi 1er octobre 2026, le tribunal administratif de La Réunion a annulé le scrutin ainsi que le compte de campagne du maire, Joé Bedier. Laurent Virapoullé demande "d'obtenir gain de cause sur les demandes rejetées par le tribunal et réclame l'inéligibilité de l'édile de la commune de l'est (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"J'ai demandé à Me Glaser de déposer notre propre recours devant le Conseil d'État, afin d'obtenir gain de cause sur les demandes rejetées par le tribunal administratif", à savoir "la réformation du résultat du scrutin, à laquelle le rapporteur public s'était pourtant montré sensible et l'inéligibilité de Joé Bedier pour utilisation de moyens municipaux et dépassement du plafond des dépenses de campagne", indique Laurent Virapoullé dans un communiqué.

Les arguments qu'il compte soulever : "le contrat avec Antenne Réunion mais aussi l'attribution de primes à des agents, que le rapporteur public avait jugée singulière et le bitumage de chemins privés, piloté directement par le cabinet dans les mois précédant l'élection et intégré à des opérations de communication (tracts, flyers, etc.)".

L'opposant au maire actuellement en place estime que "ce recours a de sérieuses chances d'aboutir, tant Joé Bedier a mobilisé les ressources de la commune au service de sa campagne".

- Six émissions diffusées pendant la période de réserve électorale ajoutées au compte de campagne de Joé Bédier -

Pour sa décision, le tribunal administratif de La Réunion a noté dans les comptes de campagne, "le budget de financements d’une série de 5 émissions télé diffusées sur Antenne Réunion, considérée comme de la propagande électorale puisque diffusées pendant la période de réserve des six mois précédant le scrutin".

Dans le compte rendu de son jugement, le TA explique : "la municipalité sortante a continué à diffuser un magazine d’information périodique sur une chaîne de télévision locale. En raison de la tonalité élogieuse de six des émissions concernées et de la similarité entre les thèmes abordés et le programme de campagne du maire sortant, le tribunal a estimé que cette diffusion s’apparente, du moins pour partie, à de la propagande électorale par un moyen de communication audiovisuelle, interdite par l’article L. 52-1 du code électoral".

"Compte tenu du faible écart de voix (34), il a retenu que cette irrégularité était susceptible d’altérer la sincérité du scrutin et justifie, à elle seule, l’annulation sollicitée".

- Joé Bédier fait appel de l'annulation de son élection devant le Conseil d'État -

Le jeudi 1er octobre 2026, l’élection municipale de Joé Bédier à Saint-André a été annulée par le tribunal administratif et ses comptes de campagne n'ont pas été validés.

Face à cette décision, Joé Bédier et son avocat ont annoncé faire appel de l'annulation de son élection devant le Conseil d'État.

Au Conseil d'État, la décision du tribunal administratif pourra être soit confirmée soit infirmée, laissant ainsi à Joé Bédier son écharpe de maire.

Joé Bédier reste maire de Saint-André et président de la Cirest, pour le moment.

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