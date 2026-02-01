Municipales à Saint-Joseph : un appel au rassemblement pour Jeannot Lebon

À l’occasion d’un point presse, Jeannot Lebon a, ce dimanche 1er février 2026, confirmé et officialisé sa candidature aux élections municipales à Saint-Joseph "dans la continuité de l’engagement pris en 2020 auprès des Saint-Josephoises et des Saint-Josephois, avec une équipe renouvelée et animée par des valeurs de vérité, de respect, d’équité, de fidélité aux traditions et d’ouverture à la modernité et à l’innovation". Nous publions ci-dessous le communiqué

Pendant six années passées dans l’opposition municipale et dans la majorité communautaire, avec ma colistière, nous avons œuvré sans relâche pour que les décisions n’aillent pas à l’encontre des intérêts de notre ville. Alors que le Maire était aux abonnés absents dans tous les débats de notre intercommunalité, nous avons fait de notre mieux pour agir en responsabilité et avons ainsi permis à Saint Joseph de bénéficier d’investissements conséquents dans la mandature et pour l’avenir.

Malgré un mandat difficile, marqué par des pressions, des attaques personnelles et des comportements inacceptables, nous n’avons jamais renoncé. Nous avons été assidus dans les instances et nous sommes toujours là, déterminés à agir pour le bien de tous de manière équitable

- Un constat lucide sur la situation de la commune -

Après plus de 25 ans sans alternance, le constat est sans appel : derrière une communication événementielle omniprésente, les problèmes de fond demeurent. Emploi, logement, jeunesse, équipements de proximité, cadre de vie, transparence de l’action publique : autant de priorités insuffisamment traitées, creusant l’écart entre l’image projetée et la réalité vécue par les habitants.

Face à cette situation, j'en appelle à une prise de conscience collective et à un sursaut démocratique.

"L’alternance n’est pas une revanche. C’est une respiration démocratique nécessaire pour redonner confiance aux citoyens et remettre l’intérêt général au cœur de l’action publique."

Un projet ouvert, fondé sur l’unité et le rassemblement pou un nouvo domin.

Une feuille de route qui s’articule autour d’un socle de priorités partagées, au-delà des clivages politiques :

- L’emploi et l’avenir de la jeunesse par un véritable accompagnement pour les porteurs de projet

- Le développement économique local et durable en intégrant les acteurs agricoles et touristiques

- L’amélioration concrète du cadre de vie dans tous les quartiers, décidée à travers la participation citoyenne : aires de jeux, espaces de rencontre, jardins partagés…

- La sécurité et le vivre-ensemble en créant une passerelle entre les forces de l’ordre et la population avec des médiateurs de quartiers

- La préparation de Saint-Joseph aux défis environnementaux et climatiques par un plan sur 10 ans pour la rénovation des écoles pour de meilleures conditions de travail des élèves et des enseignants et un vrai plan de gestion de l’eau

Ce socle constitue une base de travail ouverte, destinée à rassembler l’ensemble des forces politiques, citoyennes et associatives qui souhaitent construire une alternative crédible et collective.

"Saint-Joseph n’appartient à aucun clan : elle appartient à ses habitants. Il est temps de dépasser les divisions et d’écrire ensemble une nouvelle page de l’histoire de notre commune. C’est notre engagement !"

Notre objectif est bien de faire de cette élection un point de bascule historique pour Saint Joseph et pour le Sud. Une vraie alternance qui remettra notre commune autour de la table. Le Maire sortant est aujourd’hui en guerre avec toutes les communes qui nous entourent, là où nous, nous avons instauré un dialogue constructif. Celui-ci est essentiel pour une coopération. Nous sommes prêts à travailler avec tout le monde.

Engagez-vous ! Reprenez le pouvoir qui vous a été confisqué ! Ensemble nous pouvons le faire, d’autres ont su le faire et leur ville respire aujourd’hui.

Unir nos idées. Assumer nos responsabilités. Réussir Saint-Joseph.