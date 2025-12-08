Petite-Île : Serge Hoareau officiellement candidat aux élections municipales

Le vendredi 5 décembre 2025, Serge Hoareau - maire de Petit-Île - a officiellement annoncé sa candidature aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : sly/www.imazpress.com)

Lors de cette déclaration, il a rappelé que son engagement demeure résolument citoyen, indépendant et au-delà des partis politiques, dans la continuité de la démarche menée depuis 2014.

Il a mis en avant le travail accompli pour renforcer la cohésion, la qualité de vie et le développement de Petite-Île, ainsi que la volonté de poursuivre cette dynamique avec une équipe renouvelée pour partie et toujours proche des habitants.

Serge Hoareau a également présenté les quatre axes majeurs qui structureront son projet, et qui seront détaillés au fil de la campagne :

- Solidarité et vivre-ensemble

- Un territoire qui cultive l’art du bien-vivre

- La ruralité comme marqueur de notre identité

- Une ville tournée vers l’avenir

Ce lancement marque l’ouverture d’une campagne que le candidat souhaite citoyenne, participative et fidèle à son slogan : "Petite-Île, notre force commune."