Petite-Île : Serge Hoareau officiellement candidat aux élections municipales

  • Publié le 8 décembre 2025 à 09:49
serge hoareau , pdt amdr

Le vendredi 5 décembre 2025, Serge Hoareau - maire de Petit-Île - a officiellement annoncé sa candidature aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : sly/www.imazpress.com)

Lors de cette déclaration, il a rappelé que son engagement demeure résolument citoyen, indépendant et au-delà des partis politiques, dans la continuité de la démarche menée depuis 2014.

Il a mis en avant le travail accompli pour renforcer la cohésion, la qualité de vie et le développement de Petite-Île, ainsi que la volonté de poursuivre cette dynamique avec une équipe renouvelée pour partie et toujours proche des habitants.

Serge Hoareau a également présenté les quatre axes majeurs qui structureront son projet, et qui seront détaillés au fil de la campagne :

- Solidarité et vivre-ensemble

- Un territoire qui cultive l’art du bien-vivre

- La ruralité comme marqueur de notre identité

- Une ville tournée vers l’avenir

Ce lancement marque l’ouverture d’une campagne que le candidat souhaite citoyenne, participative et fidèle à son slogan : "Petite-Île, notre force commune."

1 Commentaires
Éolienne du Sud
Éolienne du Sud
17 heures

Parfait exemple de l'éolienne.
Il est a droite quand ça l'arrange

Il est au centre quand sa l'arrange

Il est de gauche quand sa l'arrange

Il peut etre meme macronisue ... quand sa l'arrange.

Il est donc nulle part un peu comme sa.politique.

