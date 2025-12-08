Petite-Île : Serge Hoareau officiellement candidat aux élections municipales

Le vendredi 5 décembre 2025, Serge Hoareau - maire de Petit-Île - a officiellement annoncé sa candidature aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : sly/www.imazpress.com)
Lors de cette déclaration, il a rappelé que son engagement demeure résolument citoyen, indépendant et au-delà des partis politiques, dans la continuité de la démarche menée depuis 2014.
Il a mis en avant le travail accompli pour renforcer la cohésion, la qualité de vie et le développement de Petite-Île, ainsi que la volonté de poursuivre cette dynamique avec une équipe renouvelée pour partie et toujours proche des habitants.
Serge Hoareau a également présenté les quatre axes majeurs qui structureront son projet, et qui seront détaillés au fil de la campagne :
- Solidarité et vivre-ensemble
- Un territoire qui cultive l’art du bien-vivre
- La ruralité comme marqueur de notre identité
- Une ville tournée vers l’avenir
Ce lancement marque l’ouverture d’une campagne que le candidat souhaite citoyenne, participative et fidèle à son slogan : "Petite-Île, notre force commune."
Parfait exemple de l'éolienne.
Il est a droite quand ça l'arrange
Il est au centre quand sa l'arrange
Il est de gauche quand sa l'arrange
Il peut etre meme macronisue ... quand sa l'arrange.
Il est donc nulle part un peu comme sa.politique.