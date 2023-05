Boulevard Sud à Saint-Denis : circulation modifiée cette nuit en raison des travaux de finition de raccordement NRL/RN6

Sur la RN6 boulevard Sud à Saint-Denis, pour permettre des travaux de finition de raccordement NRL/RN6 et de changement du PMV du pont Vinh San de 20h30 à 4h30 la nuit du mardi 16 mai, la circulation sera interdite dans le sens Ouest/Nord entre les échangeurs RN1/RN6 et RN6/RD41 (montée U2), avec déviation par la RN1 Barachois puis par la RD 41 secteur la Redoute pour reprendre la RN6, et dans le sens Nord/Ouest, depuis le carrefour RN6/rue Tourette jusqu’à l’échangeur RN1/RN6 (bretelle de sortie RD 41 et descente U2 comprises), avec une déviation par les voiries communales.