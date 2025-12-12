Chantier de la NRL : modification de la circulation à La Possession

Sur la RN1, dans le cadre du chantier de la NRL, pour permettre l'avancement des travaux d’aménagement du nouvel échangeur de La Possession, un nouveau tracé sera mis en place demain matin, à l'issue des travaux de nuit.

De fait, dans le sens Nord/Sud, la circulation entre la sortie de la route du Littoral et la ravine Lataniers sera déviée sur une partie de la piste du chantier de la NRL.

Un dévoiement de la circulation assorti d'un abaissement de la vitesse autorisée.

Il est demandé aux usagers d'être prudents quant à ces modifications.