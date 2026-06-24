Examen : l’épreuve du brevet de vendredi "maintenue" avec des "aménagements", annonce Geffray

Les épreuves du brevet démarreront bien vendredi, malgré l’exceptionnel épisode de canicule en cours, a annoncé mercredi le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, prévoyant toutefois des "aménagements" comme des pauses.

L’épreuve de français qui lancera vendredi le brevet des collèges "est maintenue, puisqu’elle est le matin", a déclaré M. Geffray à la presse, précisant par ailleurs qu’environ 10.000 candidats au bac sur 130.000 avaient vu leurs épreuves orales décalées cette semaine.

La France, et plus largement l’Europe, est frappée par une canicule exceptionnelle, désormais jugée semblable à l’épisode emblématique de 2003. Le pays connaît mercredi un quatrième jour consécutif de vigilance rouge canicule, concernant plus de 40 millions d’habitants, et l’épisode devrait encore se prolonger plusieurs jours.

Malgré ce contexte, le début du brevet des collèges aura bien lieu vendredi, mais "avec un certain nombre d’aménagements pour permettre aux élèves d’être dans des situations un peu plus confortables", a précisé M. Geffray.

Les responsables des centres d’examen pourront "décider de deux pauses" de 15 minutes entre les trois étapes de l’examen, a-t-il détaillé.

Et "toutes les règles qui d’habitude président,notamment le fait qu’on n’a pas le droit d’aller aux toilettes pendant la première étape, ne trouveront pas à s’appliquer", a-t-il ajouté.

Les élèves ne seront pas "les uns sur les autres", a assuré M. Geffray.

"On n’est pas dans une configuration habituelle où vous avez 30 élèves côte à côte", a-t-il insisté. "On est sur des salles qui généralement abritent entre 10 et 15 élèves."

En ce qui concerne les examens déjà en cours, notamment le baccalauréat, qui donne actuellement lieu à un Grand oral, 10.300 candidats sur un total de 120 à 130.000 concernés auront vu leurs épreuves décalées cette semaine, selon M. Geffray.

Ces décalages ont concerné des Grands oraux, des oraux anticipés de français et des épreuves du bac professionnel, avec des décalages "en matinée de cette semaine, soit en matinée ou en après-midi du début de la semaine prochaine".

Au niveau des écoles, 6.000 ont annoncé être soit fermées, soit aménagées pour la journée de mercredi, un chiffre nettement plus élevé que les précédents jours.

Mais il "est à prendre avec précaution", a souligné le ministre, rappelant que le mercredi est en soi un jour où les écoles sont fermées.

AFP