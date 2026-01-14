Faussaires sur internet : attention aux arnaques en ligne

Un fait récent porté à la connaissance de la gendarmerie de La Réunion et occasionnant un préjudice de plusieurs milliers d’Euros démontre la nécessité de rappeler les dangers des arnaques et escroqueries en ligne. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Rappel important, les organismes financiers ou les services de l’État :

- ne contactent jamais les usagers via une messagerie privée pour des démarches administratives,

- ne demandent jamais de paiement, de code ou de données personnelles en ligne, par SMS ou par téléphone.

Les bons réflexes :

- Ne cliquez pas sur les liens suspects,

- Vérifiez l'adresse mail ou l'adresse du site,

- Ne répondez pas,

- Renseignez-vous ici.

Vous êtes victime d’une arnaque par internet ? Vous pouvez déposer une plainte en ligne sur la plateforme dédiée.

Parlez-en autour de vous : ces arnaques touchent toutes les générations, y compris nos aînés.

Un doute ? Contactez votre brigade ou composez le 17. Vous pouvez télécharger l’application « MA SÉCURITÉ » pour retrouver tous nos conseils.