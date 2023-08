Sur la RN1E sur les communes de la Possession et du Port, pour permettre des travaux d’enrobés, la circulation sera interdite dans les deux sens sur l’avenue Jacques Prévert la nuit du mardi 29 août. Une déviation sera mise en place dans le sens N/S par la RN1001, la RN1, le rond-point du Sacré Cœur (RN7) et la Route du Sacré Cœur et dans le sens S/N par la route du Sacré Cœur, le rond-point du Sacré Cœur, La RN1 et la RN1001.