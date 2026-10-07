Saint-Benoît : circulation modifiée jeudi 8 octobre au niveau du carrefour de Bras Canot

Sur la RN2 à Saint-Benoît, les travaux permettant le nouveau tracé au niveau du carrefour de Bras Canot n’ont pas pu s’effectuer hier soir en raison des intempéries. Ces travaux sont donc reprogrammés cette nuit sous réserve de bonnes conditions météorologiques. Elle se fera sur une voie unique en direction des Plaines jusqu’à la fin de l’année.

La piste cyclable sera également effacée, par conséquent les cyclistes seront déviés par l’échangeur de Beaulieu et le centre-ville.

Pour rappel, des travaux de nuit sont programmés cette semaine, avec une fermeture totale de la route entre l’échangeur de Beaulieu et le giratoire des Plaines, de 20h30 à 5h.