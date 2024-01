Saint-Denis : une bourse de voyage pour les jeunes

La mairie de Saint-Denis met en place des bourses de voyages "afin d’aider les jeunes à découvrir le monde, de rompre avec notre isolement et leur permettre de revenir avec une plus grande ouverture d’esprit". Les jeunes sont inviter à déposer rapidement leur dossier de demande. "Ils pourront recevoir une somme entre 300 et 500 euros, selon le quotient familial" informe la mairie dionysienne en précisant : "les bourses de voyages s’adressent en priorité aux jeunes Dionysiens qui n’ont jamais voyagé" (Photo www.imazpress.com)

Avec les bourses de voyage, la commune de Saint-Denis "souhaite préparer les jeunes à une plus grande mobilité en participant à la réussite de leurs projets culturels, sportifs, citoyens et professionnel"

Les conditions de ressources pour l’attribution des bourses de voyages :

- pour un quotient familial inférieur à 10.000 euros le montant de la bourse de voyage est de 500 euros

- pour un quotient familial supérieur à 10.000 euros et inférieur à 13.000 euros le montant de la bourse de voyage est de 400 euros

- pour un quotient familial supérieur à 13.000 euros et inférieur à 16.000 euros le montant de la bourse de voyage est de 300 euros

Elle correspondra à la participation aux frais généraux de voyage au départ de La Réunion dans la limite d’un montant plafond de 500 euros et à hauteur maximale de 70% des coûts prévisionnels de transport.

"Ce dispositif servira à susciter, aider et accompagner des projets innovants et solidaires dans les domaines culturels, sportifs, linguistiques, pédagogiques, économiques et d’insertion. Les projets devront s’inscrire dans une démarche citoyenne, innovante, respectueuse de la parité / égalité homme-femme, humanitaire, équitable, collaborative, durable ou environnementale" note la mairie de Saint-Denis.

Les demandes de bourses pour les projets de voyages allant de avril 2024 à juin 2024, doivent être transmises avant le 28 janvier 2024.

Inscriptions ici

Plus d'informations ici

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com