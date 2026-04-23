Saint-Denis : une marche pour la paix

Lantouraz Réyoné pou la Pé appelle à une marche pour la paix ce samedi 25 avril 2026. Le départ sera donné à 15h du Jardin de l'Etat à Saint-Denis. La marche vise à "lutter ensemble pour la paix, la justice et la dignité pour tous les peuples" notent les organisateurs (Photo d’illustration www.imazpress.com)

La marche a également lieu "contre la militarisation de l'Océan Indien, l'enrôlement de nos jeunes et la précarité. Pour nous même, pour le Liban, le Yémen, pour Gaza - toujours sous les bombes et sous blocus de l'entité génocidaire - et pour tous les peuples en lutte contre l'impérialisme" souligne Lantouraz Réyoné pou la Pé.

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