Le CRGT indique que, sur la RN1A à St Leu, pour permettre le bon déroulement de la manifestation sportive intitulée "Critérium Réunicycle", la circulation sera totalement interdite de 6h à 18h le dimanche 9 avril 2023 entre le giratoire de Stella et l'intersection RN1A/Chemin Bois de Nèfles. Une déviation sera mise en place dans le sens Nord/Sud par la RD11 et la RN1 et dans le sens Sud/Nord par la voirie communale et la RN1.