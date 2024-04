A l'entrée nord de St Leu, les lundi 8 et jeudi 11 avril, la route sera fermée de 7h30 à 15h30 entre la rue La Croix et le chemin Dubuisson, avec déviation par les voiries communales adjacentes. Les mardi 9 et mercredi 10 avril la circulation est maintenue dans le sens Nord/Sud. Circulation déviée dans l'autre sens. Le vendredi 12 avril la circulation est par alternat de 6h30 à 15h30. En centre-ville devant la pharmacie la route sera également fermée le mardi 9 avril.