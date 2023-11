Sur la RN2 à Sainte Suzanne et à St André, pour permettre des travaux sur ligne aérienne dans le secteur de Petit Bazar, la route sera totalement fermée à la circulation entre les échangeurs Quartier Français et Petit Bazar de 20h à 5h les nuits des lundi 27 et mardi 28 novembre. Une déviation sera mise en place les bretelles de sortie des échangeurs et la RN2002.