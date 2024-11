Conseil des enfants dionysiens : les petits élus dressent leur bilan

Après deux ans d'engagement au service de leur ville, les 80 jeunes élu.e.s du tout premier Conseil des enfants dionysiens (CED) s'apprêtent à passer le relais à une nouvelle équipe. Ils font le bilan, dans le communiqué publié ci-dessous (Photo Saint-Denis)

Ce moment marque l'aboutissement d'un projet novateur, porté par la Ville de Saint-Denis dans le cadre de son engagement en faveur de la jeunesse : le Conseil des Enfants Dionysiens (CED). Durant leur mandat débuté en 2022, les 80 jeunes élu.e.s du CED, inscrits du CP au CM1, ont prouvé que l'engagement citoyen n'attend pas le nombre des années.

"C'est une véritable école de la citoyenneté, a évoqué la Maire Ericka Bareigts, aux enfants, ce mercredi. En y participant, vous apprenez à réfléchir ensemble, à défendre vos idées, et surtout à construire des projets qui font avancer votre ville."



Plusieurs initiatives concrètes ont vu le jour grâce à leur travail et leur créativité, à l'image de la campagne "Ti boutik pli propre", pour sensibiliser à la sécurité autour des boutiques, le tournage d'un clip avec Titi le Comik, pour sensibiliser sur la consommation d'alcool et de cigarette aux abords des écoles, le projet "Du Balai à la Pollution" pour lutter contre les déchets et préserver l'environnement, la lutte contre le harcèlement scolaire, à travers la mise en place de programmes éducatifs pour promouvoir le respect et la bienveillance dans les écoles ou encore la sensibilisation à la cause animale à travers divers ateliers et campagnes.

L'engagement des jeunes élu.e.s a également dépassé les frontières de l'ile. En octobre dernier, une délégation de huit conseillers a participé au Congrès national de l'ANACEJ en métropole, où ils ont brillamment représenté les couleurs de Saint-Denis et partagé leur expérience unique.

Durant deux ans, le CED a pu compter sur le soutien de nombreux partenaires pour transformer ses idées en actions concrètes, notamment l'UNICEF, dans le cadre de la labellisation Ville Amie des Enfants, mais également la CINOR pour les projets liés à l'environnement.

Le CED a également pu compter sur le soutien de la CAF, à travers une aide de 23 000 euros, ainsi que des

associations locales et partenaires culturels, comme l'ARCV, Les Petits Débrouillards, et le Grand Raid, qui ont accompagné les enfants dans leurs réalisations.

Ville Amie des Enfants, Saint-Denis mène un projet éducatif ambitieux, celui de l'École du Bonheur, qui repose sur six axes stratégiques visant à coordonner les actions éducatives sur l'ensemble des temps de vie de l'enfant. qu'ils soient scolaires, périscolaires ou extra scolaires. L'objectif ? Offrir un environnement éducatif sûr et propice à l'épanouissement des enfants.



"Les enfants, vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli, a souri Ericka Bareigts. Pendant ces deux années, vous avez montré à quel point vous êtes créatifs, engagés et sérieux. Vous avez travaillé dur. Et vous l'avez fait avec sérieux."