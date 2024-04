Deux Réunionnaises au siège de l'ONU à New-York

Le mercredi 16 avril 2024, l'association Dionysienne "Aujourd'hui les Citoyennes" a été convié au Forum Mondial de la jeunesse du Conseil Économique et Social au siège de l'Organisation des Nations unies (ONU), à New-York. Fondée en 2022 par deux Réunionnaises, Mathilde Lebon et Lamia Mounavaraly, l'association cherche à "encourager l'engagement des jeunes femmes dans la vie publique de l'île". Une de ses co-fondatrices, Lamia Mounavaraly, et une deuxième déléguée, Meyeti Payet, ont pu représenter la Réunion. Elles ont mis avant la vie en outre-mer et l'engagement des jeunes dans la recherche de solutions pour relever les défis auxquels font face ces territoires. Nous publions le post de la ville de Saint-Denis ci-dessous (Photo : Ville de Saint-Denis)