La Ville de Saint-Denis condamne fermement les violences urbaines survenues à La Réunion

La Ville de Saint-Denis condamne avec la plus grande fermeté les violences urbaines, les pillages, les dégradations, les incendies de poubelles et les atteintes aux commerces survenus ces derniers jours dans plusieurs quartiers de Saint-Denis et dans d'autres secteurs de La Réunion, (Photo Stephan/www.imazpress.com)

Ces actes inacceptables mettent en danger la sécurité des habitants, fragilisent les commerces et portent atteinte à la tranquillité publique. Ils ne sauraient être confondus avec les revendications exprimées pacifiquement lors des manifestations du 17 octobre.

Le droit de manifester est une liberté fondamentale qui doit être pleinement respectée. Les préoccupations de nos concitoyens méritent d'être entendues. Mais rien ne peut justifier les violences, les pillages ou les dégradations qui pénalisent d'abord les habitants, les familles et les commerçants.

La Ville de Saint-Denis tient à exprimer toute sa solidarité aux personnes et aux professionnels touchés par ces événements.

Elle veut également saluer l'engagement des policiers et des gendarmes mobilisés pour permettre l'exercice du droit de manifester, protéger la population et faire face aux violences.

Les Réunionnaises et les Réunionnais aspirent légitimement à vivre en sécurité, dans le respect et la dignité. La violence ne doit jamais prendre le pas sur le dialogue.

La Ville de Saint-Denis réaffirme son attachement à la sécurité et à la tranquillité de tous les habitants, ainsi qu'au respect des libertés fondamentales et du droit de manifester pacifiquement.