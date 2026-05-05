Saint-Denis : le mois de mai "fait battre le cœur de l’économie locale dionysienne"

Journées Commerciales, Réunion Food Festival, Fête du Pain, Fête des Mères… "Tout au long de l’année, la Ville de Saint-Denis agit pour faire vivre son centre-ville et soutenir son économie locale. Le mois de mai s’inscrit comme un temps fort de cette dynamique, avec une programmation riche qui met à l’honneur le commerce, l’artisanat et les savoir-faire du territoire" note la mairie de Saint-Denis dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Denis)

Le mois de mai s’ouvre ainsi avec les Journées Commerciales du carré piéton, inaugurées ce lundi 4 mai et organisées jusqu’au dimanche 10 mai en partenariat avec l’Union des Commerçants Dionysiens (UCD). Pendant 7 jours, le centre-ville renforce son dynamisme économique, avec de nombreuses opportunités à saisir.

Près de 190 opérateurs économiques sont présents sur 850 mètres linéaires, répartis sur cinq portions de la rue Maréchal Leclerc, proposant une diversité de produits accessibles à toutes et tous.

Au-delà de ce temps commercial majeur, la Ville inscrit cette dynamique dans une programmation plus large, faisant de Saint-Denis un véritable lieu de rendez-vous.

Du 7 au 10 mai, le Réunion Food Festival s’installe au Jardin de la Liberté pour une troisième édition qui valorise la richesse de la gastronomie réunionnaise, entre tradition, innovation et transmission des savoir-faire.

Les 15 et 16 mai, la Fête du pain investira les secteurs de La Bretagne et de Bois de Nèfles, mettant en lumière les artisans boulangers et leur rôle essentiel dans la vie des quartiers. Et à l’approche de la Fête des Mères, plusieurs animations viendront également rythmer la fin du mois : le 23 mai au Marché artisanal, les 29 et 30 mai avec la première édition des "Instants Bohèmes" dans le haut de la rue Maréchal Leclerc, ainsi qu’une animation en centre-ville le 30 mai. Le Marché de Bancoul viendra clôturer ce mois le samedi 30 mai.

Au rythme de ces rendez-vous, la Ville contribue à renforcer la fréquentation du centre-ville et à soutenir l’activité des commerçants, en attirant un public toujours plus large.

"Le mois de mai est un temps fort pour notre territoire", souligne la maire, Ericka Bareigts. "À travers ces rendez-vous, nous valorisons nos commerçants, nos artisans et nos talents locaux. C’est toute l’énergie du centre-ville qui s’exprime, dans un esprit de partage, de découverte et de proximité".

Avec cette programmation, la Ville de Saint-Denis et ses partenaires réaffirment leur engagement en faveur du commerce de proximité, du dynamisme économique local et d’un centre-ville vivant, attractif et accessible à toutes et tous.

