Opale dévoile Carré Mazeau : un projet structurant au cœur de Saint-Denis

Opale présente ce vendredi 12 décembre 2025, les orientations du Carré Mazeau, situé au cœur du Carré d’Or de Saint-Denis. Le site accueillera un hôtel comprenant plus de 75 chambres, un restaurant, un bar lounge, un spa, une piscine et des espaces séminaires. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Opale)

Pour Opale, transformer la ville ne se limite pas à intervenir sur une parcelle à l’instar de ce que le groupe a déjà réalisé : chaque projet s’inscrit dans une vision d’ensemble, où l’héritage, les usages et l’ambition environnementale forment un tout cohérent. À Saint Denis, cette approche se traduit par la mise en œuvre de plusieurs projets emblématiques dont certains ont déjà été livrés.

De l’impasse Mazeau jusqu’à la rue Labourdonnais, incluant le terrain inutilisé actuellement, le projet intégrera notamment :

- des espaces végétalisés,

- des continuités piétonnes,

- des solutions favorisant le confort thermique,

- des usages mixtes pour dynamiser le cœur historique.

La première étape de ces travaux consistera en une campagne de fouilles archéologiques, essentielle dans ce secteur historique et préalable au lancement de l'opération. Ces fouilles à venir permettront de documenter l’histoire du site et de garantir une intervention respectueuse de son identité.



Acteur engagé dans la transformation durable du territoire depuis plus de 15 ans, Opale développe une approche fondée sur la sobriété foncière, la requalification intelligente et l’innovation au service des habitants. Véritable partenaire des acteurs réunionnais, Opale déploie une expertise éprouvée dans la conception de la Smart City tropicale, intégrant innovation, sobriété environnementale et services urbains centrés sur l’usager. À Saint-Denis, comme sur l’ensemble de l’île, l’opérateur affirme une conviction : donner du sens à la ville, c’est préserver son âme tout en imaginant ses usages futurs.

Jacques Tanguy, Président d’Opale :"Construire la ville de demain, c’est préserver ce qui fait son identité tout en imaginant les usages de l’avenir. Carré Mazeau s’inscrit pleinement dans cette ambition : préparer un centre-ville plus vivant, plus durable et plus cohérent."

Ericka Bareigts, laire de Saint-Denis : "Saint-Denis se réjouit que le groupe Opale ait décidé d’accompagner la transformation de la Ville pour mettre en valeur son patrimoine culturel et son dynamisme économique. Cette demarche s’inscrit dans une volonté partagée de renforcer l’attractivité du territoire et d’accompagner son développement. Cette collaboration contribue ainsi à faire émerger des projets nouveaux et innovants qui répondent aux besoins des habitant.e.s".

- Préserver, restaurer et transmettre -

Opale est en cours de réhabilitation de plusieurs parcelles à Saint-Denis. Cette dynamique place la valorisation patrimoniale au cœur du projet urbain.

À la Villa Angélique, la réhabilitation a été faite avec soin. Cette demeure créole du XIXe siècle a retrouvé l'élégance de ses varangues et l’authenticité de ses matériaux d’origine.

Elle illustre la rencontre entre patrimoine sauvegardé et usages contemporains.

La Villa Lenoir, ancienne maison du Premier Président de la Cour d’Appel, fait l’objet d’une restauration fidèle destinée à préserver son caractère architectural singulier. Une opération essentielle pour maintenir la mémoire urbaine au cœur d'une ville en mutation.

Située rue Juliette Dodu, la résidence Le Juliette conserve sa façade patrimoniale tout en intégrant 11 logements haut de gamme et des commerces en pied d’immeuble. Cette opération renforce la vitalité résidentielle et commerciale du centre-ville.

Le Palais Rontaunay, édifice du XIXe siècle inscrit aux Monuments Historiques, fera l’objet d’une restauration complète et de la reconstruction fidèle des bâtiments patrimoniaux attenants.