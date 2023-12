Saint-Denis célèbre la journée internationale des personnes porteuses de handicap

La ville de Saint-Denis a célébré la journée internationale des personnes porteuses de handicap ce jeudi « Sakinn Son Sans » une journée destinée aux marmailles célébrant la diversité au Gymnase de Champ Fleuri. Plus de 900 élèves des écoles accueillant les classes ULIS ont participé à cette journée inclusive, forte en énergie. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Saint-Denis)

Un moyen de sensibiliser nos marmailles à travers plusieurs activités ludiques qui ont mis leurs sens à l’épreuve tel que le Cécifoot, une version audacieuse du football où les yeux étaient bandés. L’initiation musicale avec FRER2SON et l’Académie des Camélias qui révèle le talent de nos jeunes. La nutrition et l’artisanat locale ont également été mis à l’honneur à travers des ateliers pratiques. Le tout sous une dynamique sportive qui n’oublie pas l’inclusion avec des courses de handisport où la compétition et la camaraderie se sont unis pour célébrer cette journée mémorable.

En résumé, la JIPPH au Gymnase de Champ Fleuri a transcendé les frontières de la sensibilisation pour devenir une célébration vibrante de la diversité, de la créativité et de l'inclusion, laissant une empreinte indélébile dans les esprits des marmailles.

La véritable harmonie réside dans l'acceptation et la célébration de la diversité.