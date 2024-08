Après la première édition de "The North Kingz", c’est autour des enfants de se laisser entraîner dans des battles de breakdance. Ce week-end du 10 et 11 août 2024, l'Académie des Camélias a tremblé au rythme du hip-hop et de la danse urbaine pour le Battle Kidz 3vs3 (Photo Saint-Denis)

Organisé par l'association Kré-All Arts, l’événement a mis en avant les jeunes talents du breakdance.

