Saint-Denis : l'humoriste Michel Boujenah présent sur scène

Du lundi 17 février au dimanche 23 février 2025, au théâtre de Champ-Fleuri, aura lieu la cinquième édition de l'évènement "Réunion Comedy Fest" organisé par JDR production. Il s'agit d'une société de productions audiovisuelles, de spectacles et de coaching. L'humoriste Michel Boujenah sera présent sur scène le jeudi 20 février 2025 pour présenter son spectacle "Les adieux des magnifiques". D'autres artistes seront également présents sur scène, tels que Waly Dia, Laura Laune, Laurie Peret et Elodie Arnould. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

JDR Production s'applique à réunir des passionnés professionnels de l’humour et souhaite s’engager dans la vie culturelle locale.

La cinquième édition du Reunion Comedy Fest continue de s’implanter sur tout le territoire réunionnais.

Si la partie Ouest de l’île est majoritairement représentée grâce à des lieux déjà identifiés, l’événement s’installera également dans des lieux insolites du côté Est de l'île et dans le centre.

Sur 7 soirées, le public pourra assister à 20 représentations :

- 13 one-woman shows, dans le Nord, l'Ouest, le Sud et l’Est

- 1 gala de clôture dans l'Ouest.

- 1 finale du concours Nouveaux talents de L'humour réunionnais à L’Étang-Salé

- 3 comedy clubs gratuits, dans l’Ouest

-1 spectacle tout public, à Saint-Paul, Cité du Volcan et théâtre Vladimir Canter

La cinquième édition du festival s’engage dans l’action locale grâce à :

- Une programmation des artistes régionaux

- Un concours jeunes talents régional.

- La rencontre des populations locales

La cinquième année marque son engagement dans la mixité locale.

En amont et pendant le festival, plusieurs écoles de théâtre de l’île, dont la Comedy School 974 et "des Petits Rien" sont invitées à participer à la programmation, à la communication, à l’accueil et à la vie de l’évènement.