Saint-Denis : la Cité des Arts, Château Morange et Banyan dévoilent le programme du 1er semestre 2026

Territo'Arts dévoile le programme de saison de la Cité des Arts, de Château Morange et du Banyan - Centre d’art contemporain à Saint-Denis pour le premier semestre 2026 (Photo : sly/www.imazpress.com)

Fidèles à leur ADN, les établissements de la SPL Territo'Arts poursuivent une programmation pluridisciplinaire, éclectique et fortement ancrée dans le territoire, mêlant temps forts, rendez-vous récurrents, nouveautés et partenariats. Une ligne artistique qui a su séduire un large public, année après année.

Cette dynamique culminera le 25 avril prochain avec un événement anniversaire célébrant les 10 ans de la Cité des Arts.

