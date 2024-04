Saint-Denis : le CCAS offrira des cadeaux pour la fête des mères

A l'occasion de la fête des mères, le dimanche 26 mai 2024, la ville de Saint-Denis et le Centre Communal d'Action Sociale honoreront les mamans dionysiennes en leur offrant des cadeaux. Jusqu'au vendredi 17 mai, il sera possible d'inscrire le nom de sa mère, ou même votre nom, en mairie annexe ou dans le centre municipal de votre secteur. La distribution se fera sous réserve de critères d'éligibilité et dans la limite des stocks disponibles. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Denis ci-dessous (Photo : Sly/www.imazpress.com)