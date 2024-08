Amateurs et amatrices de contes et d’histoires en tout genre, LE rendez-vous mensuel Marmit Zistoir revient ce vendredi 16 août 2024 au LCR Les Tulipiers. Histoires captivantes pour faire rêver ou même faire peur seront au rendez-vous. Un moment pour les petits comme les plus grands. Les conteurs et conteuses Daniel Lauret, Peggy Loup Garbal et Stéphane Thomas seront de la partie.